MADARIAGA: Municipales le piden al ejecutivo el pago de un bono para los trabajadores

MADARIAGA

Desde marzo el Sindicato de Trabajadores Municipales presentó una nota en la que pidió por un bono de emergencia para todos los trabajadores y ante la falta de respuesta reiteraron el reclamo.Esta mañana, Julio Srur secretario general del gremio STMM, indicó en CNM Radio que todo comenzó antes de la cuarentena y se realizaron modificaciones a la propuesta primaria. Al entender lo complicado de las cuentas comunales, solicitaron al menos una bolsa de alimentos sin obtener todavía contestación.“Nunca hablamos ni de cifras ni de valor. Venimos hace dos meses con la solicitud y hasta evaluamos esto de la bolsa para ayudar a paliar la situación de muchos de los afiliados. Hoy generar un mango extra es interesante porque muchos perdieron las horas extras pero también changas que realizaban”, expresó Srur.Por otro lado, dijo que entienden la situación de la caja de la comuna y auguró que llevará tiempo recomponer el salario.Ahora, también se plegaron a un pedido de la Federación que los nuclea para que se comience con la gestión de un bono para los trabajadores esenciales.Se trata de una suma fija de 10.000 pesos para los recolectores de residuos, personal de seguridad, tránsito y demás trabajadores que día a día están expuestos a la cobertura de sus puestos durante la pandemia.“Además de los aplausos hay que reconocerlos” explicó al tiempo que aseguró que hay un bono del Gobierno Nacional para trabajadores de la sanidad que aún no percibieron porque la carga al sistema es muy lenta y la web está colapsada.También lanzó un pedido por la ropa de los que día a día salen a hacerle frente a la cobertura callejera. Relató que hay muchos que sólo obtuvieron una muda el año pasado y hoy ya no tienen pantalones ni borcegos de trabajo. “Vienen con la ropa de la casa, en zapatillas y jeans porque la indumentaria del año pasado a hoy, con el uso día a día, no resiste”, lanzó.