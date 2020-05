MADARIAGA: Iniciarán un juicio contra la municipalidad por la caída de una fumigadora a una zanja

MADARIAGA

Pascual Aloisi habló está mañana con CNM Radio acerca del siniestro que protagonizó al manejar una fumigadora el domingo por la mañana en un camino vecinal, que parte de Isondú hacia la Ruta 56, y cayó en una zanja que se abrió en medio de la traza para evitar el ingreso de autos durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.“No me puedo comer un palo y medio de arreglo y tres meses sin trabajar” dijo el propietario del mosquito quién anticipó que iniciará acciones legales contra la comuna porque su seguro no puede cubrirle un siniestro provocado por una falla en el camino que fue hecha adrede.“El daño que me han hecho. Me arruinaron. Me costó una barbaridad la máquina y ahora va a estar tres meses parada. No sé cómo voy a hacer para pagar los impuestos”, relató Aloisi ante lo ocurrido y que fue anticipado anoche por Central de Noticias Madariaga.La fumigadora cayó en una zanja de 1,5 metros y el conductor casi fue despedido de la misma y resultó con golpes en sus piernas y columna. La empresa Metalfor indicó que el costo del arreglo del tren delantero ascenderá a 1,5 millones de pesos.“La terminé de pagar el 15 de febrero, salió 100.000 dólares y me ayudaron clientes y amigos. Tuve un Dios aparte y puedo contarlo pero me arruinaron” reiteró.