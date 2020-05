MADARIAGA – BELLAS ARTES: “Queremos que nos aseguren un sueldo digno y mínimo”

ZONALES

Juan Rodríguez es el profesor de las clases de carpintería en la Escuela de Bellas Artes y en el taller de juguetes de Envión. Por el mes pasado cobró 1300 pesos a causa de la cuarentena y el recorte que aplicó el municipio a las horas cátedra de los docentes a causa del Aislamiento y la imposibilidad de dictar los cursos.En diálogo con CNM Radio el carpintero dijo que sobrevivió gracias a la venta de un mueble de insumir el dinero que había recaudado para unas vacaciones. “Queremos un sueldo digno y mínimo. No nos pueden hacer esto y en el peor momento”, exclamó.Es que todos los profesores acordaron el reparto de horas en marzo, la inscripción se abrió y dos días después llegó la decisión presidencial de confinamiento. Todos quedaron en sus casas y se ordenó sólo pagar por dos horas mensuales para mantenerles la obra social. Ellos se enteraron por una carta que les enviaron.“Estamos en la lona. Nos sentimos abandonados, pero queremos ir al diálogo”, indicó al tiempo que anticipaba una reunión que habrá con el ejecutivo el próximo miércoles en el que buscarán que se cumpla con el pago total de abril.Por otro lado, se quejó porque no les brindaron alternativas de clases virtuales por sistema zoom o con video tutoriales vía internet para enseñar a toda la comunidad. “Nos piden las ideas a nosotros cuando en realidad debe partir de ellos”, sostuvo. También explicó que algunos docentes tienen miedo a reclamar por las represalias que pudieran sufrir.“pensé que era una equivocación” dijo Rodríguez cuando vio el impacto de lo pagado en su cuenta. Encima los que utilizan este dinero para sobrevivir, no pueden acceder al Ingreso Familiar de Emergencia porque el pago de cargas sociales por parte del estado local los imposibilita para clasificar.“Tendríamos que ser considerados humanamente. Esto habla de la dignidad de las personas. No se pueden meter con esto”, dijo con dolor al cerrar la entrevista.