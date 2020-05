MADARIAGA: Atendió al paciente con Coronavirus de Gesell sin protección y teme haberse contagiado

MADARIAGA

Jesica Angaramo

atendió al hombre de 76 años que anoche dio positivo de Coronavirus durante el fin de semana sin las medidas de protección necesarias y permanece aislada en su casa de Madariaga.

Concurrió sólo con barbijo y sin las medidas de seguridad correspondientes.

Me llamaron y solo fui con el barbijo. No tenía la máscara porque se empaña y no veo. Reconozco mi error, pero también hay que hacer hincapié que nos dan dos barbijos para estar 14 horas y más de 4 horas un barbijo quirúrgico no podés usar

al paciente positivo de COVID lo movieron de habitación y lo llevaron a compartir una con otra persona sin ningún tipo de protección. Al enterarse que el hisopado dio positivo lo volvieron a cambiar.

Jesica Angaramo no presenta síntomas pero deberá esperar unas dos semanas dentro de su casa y someterse a exámenes de PCR para saber si contrajo la enfermedad.

es enfermera del Hospital de Villa Gesell yLa mujer informó a las autoridades locales que se encuentra en su casa y explicó la situación que la lleva a estar encerrada y sin contacto con terceras personas.Entre el sábado y la noche del domingo estuvo en la guardia del centro hospitalario geselino y le pidieron que le coloque una vía a un paciente internado por neumonía bipulmonar.Angaramo indicó que el hombre entró por un golpe, le tomaron placas y detectaron la neumonía y lo internaron. Pasadas las horas requirió de oxígenos y una vía.”, argumentó.También dijo queAhora hay 14 aislados por esta situación que se dio entre el sábado y el domingo en el Arturo Illia.“Espero que alguna autoridad de Gesell me llame” dijo a manera de reclamo por lo sucedido.