GENERAL LAVALLE (VIDEO): Rodríguez Ponte logró un impuesto a la riqueza para mejorar la salud y comprar alimentos

ZONALES

El intendente de General Lavalle llegó a los canales de noticias nacionales por lograr que el HCd le apruebe un proyecto de ordenanza que estipula un pago extraordinario de una tasa para hacer frente a los gastos en salud y en alimentos que genera la pandemia del coronavirus.Así se transformó en el intendente Robin Hood porque le sacará a los que más facturan para darle a lo que menos tienen. Según pudo saber Central de Noticias Madariaga tuvo que "pulir" su idea para que sea avalada por el legislativo local.La norma establece una suma de 5 mil pesos para Grandes Contribuyentes con facturación de 3 a 6 millones de pesos anuales y 10 mil pesos para los Grandes Contribuyentes que sobrepasen esa cantidad.Además, aquellos contribuyentes que les corresponda abonar más de 150.000 pesos por el período 2020, el valor se establecerá en el 5% de los montos que correspondan pagar en forma anual.En cambio, aquellos que paguen más de 300.000, el valor será del 10% de los montos que correspondan abonar en forma anual.Sin embargo, dichas sumas no se aplicarán al sector rural y al sector pesquero, que se regularán de la siguiente forma:Para los contribuyentes de la Tasa de Amarre, se establece una suma fija de 5 mil pesos a pagar en 2 cuotas.Con respecto a los Rurales, no hay un monto establecido, pero se usarán 700 mil pesos de la Tasa Extraordinaria para la limpieza del Canal El Palenque.La Ordenanza aprobada difiere del proyecto remitido por el Departamento Ejecutivo, dado que en el original no se establecía diferenciación alguna para el sector rural y el pesquero, aplicándoles el porcentaje de acuerdo a las tasas anuales, con lo cual solo se cobraba a los contribuyentes más importantes.La Norma fue aprobada con el voto de los concejales de Juntos por el Cambio, pero con la ausencia del concejal Juan Iribarren (JC) y del concejal Fernando Llera (Frente de Todos).