FLEXIBILIZACIÓN DE LA CUARENTENA: Una por una, las nuevas actividades que habilitó el Gobierno Bonaerense

NACIONALES

Luego de varias negociaciones entre las autoridades nacionales, de la provincia de Buenos Aires y municipales, el Gobierno precisó hoy cuáles serán las nuevas actividades que estarán habilitadas en el territorio bonaerense para lo que queda del aislamiento social, preventivo y obligatorio. La medida fue anunciada en la Decisión Administrativa 818/2020, publicada este martes en el Boletín Oficial.El documento, que lleva la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, establece además una serie de requisitos que las empresas involucradas deberán cumplir para poder volver a funcionar, los cuales están orientados a evitar nuevos contagios de coronavirus.Estos sectores no estarán autorizados en toda la Provincia, ya que el permiso surgió a partir de un pedido de los intendentes• De esta manera, en La Matanza las automotrices y fábricas de autopartes, así como también las industrias de indumentaria; metalúrgica, maquinaria y equipos; del calzado; gráfica, ediciones e impresiones; de la madera y muebles; de juguetes; textil; química y petroquímica, y la de plásticos y subproductos.• En Pilar se volverán a producir productos del tabaco y también partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores, mientras que en Quilmes se habilitó la fabricación de juguetes y artículos textiles.• En tanto, en San Martín tienen permiso para trabajar todas las actividades antes mencionadas, y también las empresas de electrónica y electrodomésticos; de cemento; de manufactura de cuero; de nuemáticos; de bicicletas y motos; de celulosa y papel, y de cerámiccos.• Por último, en Tres de Febrero y en Zárate solamente podrán regresar a su trabajo las automotrices y autopartes, por lo que la situación no cambiara mucho en estos distritos en comparación con la cuarentena que venían realizando hasta el momento.Además, el Gobierno resaltó que “en todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus”.Asimismo, se recordó que “los desplazamientos de las personas” que deban volver a trabajar “deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad exceptuada” y las empresas serán las encargadas de proveer la forma en la que los empleados lleguen a sus puestos laborales “sin la utilización del transporte público de pasajeros”.Por su parte, la Decisión Administrativa también estableció que las autoridades de la Provincia de Buenos Aires deberán “dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, pudiendo limitar el alcance de la excepción a determinadas áreas geográficas o a determinados municipios, o establecer requisitos específicos para su desarrollo que atiendan a la situación epidemiológica local y a las características propias del lugar, con el fin de minimizar el riesgo de propagación del virus”.Por otra parte, el texto advirtió que el gobernador local, Axel Kicillof, podrá dejar sin efecto estas autorizaciones, “en forma total o parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial”.Otro de los artículos ordenó que la administración bonaerense estará obligada a entregar “de forma semanal” al Ministerio de Salud de la Nación, un “Informe de Seguimiento Epidemiológico y Sanitario COVID-19” que deberá contener toda la información que sea solicitada por la cartera que conduce Ginés González García.En el caso de que se detectará “una situación de riesgo epidemiológico o sanitario, deberá recomendar en forma inmediata” la adopción de las medidas pertinentes para contener la transmisión del virus, las cuales pueden incluir la suspensión de estas nuevas actividades habilitadas.También se podrá dar marcha atrás con esta reapertura económica si la administración de Kicillof no cumple con la entrega de los informes periódicos o lo hace de manera incompleta.Por último, el Gobierno destacó que las personas que ahora estén autorizadas a trabajar, deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19 para poder trasladarse hasta sus lugares de empleo.