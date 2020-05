CORONAVIRUS: ¿Cómo será el invierno y cómo puede influir en el pico de contagios?

NACIONALES

Comienzan a llegar las bajas temperaturas típicas de esta época y los especialistas empiezan a estudiar cómo será el tiempo durante la temporada invernal, para saber si influirá en la propagación del COVID-19. Si bien prevén jornadas más cálidas que lo habitual, aún no hay certezas sobre si esto afectará al pico de casos que esperan para los próximos meses.En medio del período de aislamiento empezaron a llegar los días de frío y los expertos analizan cómo se comportará el coronavirus ante las bajas temperaturas.Si bien todavía no hay evidencia de cómo va a responder el COVID-19 en los próximos meses, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que su pronóstico trimestral para mayo, junio y julio, prevé jornadas de temperaturas más altas que lo normal.La difusora del SMN, Cindy Fernández, explicó: "No quiere decir que vamos a andar en musculosa como si fuera verano. Quiere decir que las temperaturas van a estar de normales a por encima de las que son típicas para el fin del otoño y principios del invierno, que son temperaturas bajas”.Sobre si este fenómeno climático puede influir en los casos de coronavirus en Argentina, Fernández destacó que "hasta el momento no hay evidencia suficiente de que el COVID-19 tenga un comportamiento que responda a las condiciones meteorológicas. Hay varios trabajos hechos, pero hasta ahora ninguno es concluyente”.“Es un virus bastante nuevo, que todavía no ha cumplido un ciclo entero de un año. Entonces, es muy difícil determinar si tiene un comportamiento que responde a los cambios de temperatura. Porque no ha pasado por todos los cambios todavía”, agregó la meteoróloga.Asimismo, si existen estudios que analizan otros virus, los cuales expresan que algunas conductas de la población en invierno pueden incentivar la propagación de una enfermedad.En esa línea, Fernández explicó que “estos cambios en el comportamiento de la población son los que favorecen a la propagación de los virus en general. Es una cuestión de comportamiento humano: tenemos mayor cantidad de actitudes que favorecen el contagio, como el amontonamiento y el encierro".En ese sentido, los especialistas indicaron que, aunque en invierno la comunidad es más propensa a contraer virus respiratorios, el coronavirus puede "transmitirse en cualquier zona, incluso clima cálido y húmedo", por lo que recomendaron tomar las máximas medidas de prevención a pesar de las condiciones del clima.