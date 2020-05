Cómo tramitar el nuevo permiso para circular y quiénes deben hacerlo

NACIONALES

Entre las especificaciones que brindó este sábado el presidente Alberto Fernández durante la conferencia de prensa, en la que anunció la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el próximo 7 de junio, se encuentra la decisión del Gobierno de renovar los permisos de circulación de los trabajadores esenciales que se muevan por el Área Metropolitana de Buenos Aires.Si bien se espera que los detalles de la medida se publiquen en el Boletín Oficial en las próximas horas, fuentes cercanas al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmaron a Infobae que los interesados deberán tramitar una nueva autorización que será de carácter individual.De esta manera, a partir de este 30 de mayo dejará de tener validez el Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC), los permisos emitidos anteriormente por las autoridades porteñas y bonaerenses y todo documento avalado por las empresas para que los empleados puedan trasladarse hasta sus lugares de trabajo.Por ende, cada interesado deberán ingresar a la página web https://www.argentina.gob.ar/ circular antes del 29 de mayo y gestionar ahí el nuevo permiso para transitar por la vía pública durante esta nueva etapa de la cuarentena.Esto será obligatorio para todos los trabajadores de servicios esenciales que circulen por el AMBA, incluso para aquellos que anteriormente estaban exceptuados de sacar el CUHC, como funcionarios diplomáticos, miembros de la Cruz Roja o técnicos de las compañías de telecomunicaciones, que hasta el momento utilizaban las autorizaciones emitidas por sus respectivos empleadores.“Todos los que tienen hoy un permiso va a caducar en la zona metropolitana. Deberán inscribirse nuevamente. Vamos a volver al punto de origen que es que solo pueden ingresar los trabajadores que presten servicios esenciales. Eso significa volver un poco atrás”, anunció este sábado Alberto Fernández, durante la conferencia de prensa en la residencia presidencial.En su exposición, el Presidente señaló que “los casos (positivos de coronavirus) crecieron desmedidamente en los barrios populares”, pero remarcó que en la Ciudad de Buenos Aires “se incrementaron el 100% los contagios” en la última semana.Además, acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ratificó que en la Provincia será obligatorio que los empleados esenciales también descarguen la aplicación Cuidar. La misma le permite al usuario hacerse un autodiagnóstico para saber si se está contagiado o no COVID-19 y, si se detecta un caso sospechoso, le brinda información a las autoridades para hacer un seguimiento del posible infectado.“Todos los que ya están inscritos en la app van a recibir una información que les dice que ha caducado su autorización y cuando vuelvan a entrar tendrán los pasos a seguir para reempadronarse. Y los que no estaban empadronados van a tener en la app los pasos a seguir. Cada uno tiene que bajar la app a su celular”, explicó sobre este punto el mandatario nacional.Por último, Alberto Fernández defendió la decisión de Kicillof de hacer obligatorio el uso de este sistema en Buenos Aires, ya que en el Conurbano “hay un montón de distritos e intendencias, 40 jurisdicciones que tienen que controlar también la circulación entre ellos y la circulación de esas 40 jurisdicciones con la Ciudad”.“Allí está el epicentro económico más grande de la Argentina. Si el gobernador piensa que debe ser obligatoria, para mí es obligatoria. Si el resto de los gobernadores piensan que no es obligatoria yo los respeto”, destacó.