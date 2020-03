MENDOZA: No tenía zapatillas para ir a la escuela porque calza 48.5 y lo ayudaron jugadores de básquet de la Generación Dorada

NACIONALES

Nahuel tiene 14 años y vive en una de las zonas más deprimidas de Mendoza. Una docente se dio cuenta de que el adolescente no podía ir a clases porque le faltaba calzado e impulsó un llamado solidario por las redes sociales

Nadia Flores es profesora del segundo ciclo en una escuela del barrio Pablo VI, de la localidad mendocina de Godoy Cruz. La zona es una de las más postergadas de la provincia cuyana y es conocida como la “Triple Frontera”, ya que linda con los departamentos de Luján de Cuyo y Maipú. Un día se dio cuenta de que uno de sus alumnos no iba a clases y con un simple tuit en las redes sociales provocó una ola que llegó hasta los jugadores de la “Generación Dorada” de la selección de básquet.

“Llamado a la solidaridad, aquellas personas que tengan zapatillas talle 48.5, mi alumno está asistiendo literalmente descalzo porque su familia no puede afrontar los gastos (sabrán que solo algunas marcas hacen hasta esos números). Muchas gracias", escribió la docente.





El pedido involucra a Nahuel, un adolescente de 14 años. El joven padece un trastorno conocido como “acromegalia” por el cual la glándula pituitaria produce demasiada hormona de crecimiento. Con su escasa edad, mide casi dos metros de estatura y calza 48 y medio. Por eso no tenía zapatillas: este tipo de calzado es costoso y prácticamente no hay números tan altos en las tiendas comunes.

La publicación de la docente rápidamente se viralizó en Twitter. En menos de un día, recibió 4.000 mensajes. Uno de los primeros en acudir a la convocatoria fue de “Palacios y Palacios”, una empresa especializada en ropa para hombres altos. Entre sus clientes se destacan el Chapu Nocioni, Hugo Conte y Marcelo Tinelli. “Nosotros le vamos a enviar un par de zapatillas urbanas Nº 49”, le anunciaron.





Pero los mensajes siguieron cayendo. Uno de ellos fue el de Carlos Altamirano, periodista relator de partidos de básquet. Según su comentario en el hilo de la docente, el comunicador le dijo lo que estaba pasando al ex campeón olímpico y NBA Fabricio Oberto, integrante de la famosa Generación Dorada. “Hablé con Fabricio Oberto (calza 49) y él donará unas zapas”, le comentó.





Hubo más muestras de solidaridad llamativas. Rodrigo Gerhardt, jugador de Ferro Carril Oeste, ofreció un par de zapatillas y sumó a la iniciativa a jugadores de otros clubes de la Liga Nacional de Básquet. Utileros de Atenas de Córdoba también se pusieron a disposición para sumarse a la movida.





En estos días, el estudiante recibirá al menos dos encomiendas con zapatillas y ropa. Según medios locales, Ruth Acevedo –la mamá del joven– había hecho todo lo posible para que el chico tuviera calzado para ir a la escuela CEBJA 3-114, donde está inscripto, pero no había tenido buenos resultados. Apenas le habían donado desde la institución un par de zapatillas con talle 46, pero no le resultaban adecuadas.





“No asistía a la escuela porque no tenía zapatillas. Ahora estoy contento y muy bien porque yo no quería dejar de ir a la escuela. Ahí me divierto y me gusta. Es muy buena la señorita Nadia”, señaló el adolescente al diario La Voz del Interior.





“Gracias a toda la gente que me escribió y quiere colaborar, no sé cómo explicar la maravillosa sensación de sentir que todavía somos personas. Gracias porque ahora un pibe más está en la escuela”, escribió en su cuenta de Twitter Nadia Flores, la docente que impulsó la acción solidaria. Y publicó una foto con la madre y Nahuel: “Les agradecemos infinitamente, les abrazamos y les mandamos el inmenso amor recibido. Gracias, mil veces gracias”.