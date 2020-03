Asesinó al actual novio de su pareja de varias puñaladas

NACIONALES

Quilmes Oeste

Un hombre de 33 años mató a puñaladas a la actual pareja de su ex mujer de 27 años de nacionalidad paraguaya y fue detenido. El hecho se registró en las primeras horas de la mañana de este domingo en la calle Joaquín V. Gonzalez entre La Rioja y Jujuy, de. Según las pesquisas, la víctima (un joven de 22 años) dormía junto a su pareja cuando de repente escucharon un fuerte ruido y al despertar se encontraron con el homicida parado al borde de la cama con un cuchillo en sus manos.Sin tiempo a reaccionar o intentar defenderse, el asesino se abalanzó contra el masculino, asestándole varias puñaladas, alcanzando una de ellas la zona del corazón y provocándole la muerte de manera inmediata.Rápidamente llegó al lugar personal del SAME aunque poco pudo hacer, el joven ya se encontraba sin vida producto de las heridas mortales y la enorme cantidad de sangre pérdida. La mujer, en shock por lo sucedido, contó que estaba separada del homicida hace apróximadamente un año y que tienen dos hijos de 4 y 6 años en común, siendo el día viernes la última vez que el padre los había visitado en el domicilio donde ocurrió el asesinato.Tras unas rápidas tareas investigativas, el sujeto fue detenido minutos después en la casa de sus padres, a pocas cuadras del lugar del sangriento crimen, aunque no lograron dar con el arma utilizada. La causa fue caratulada como «Homicidio simple» con intervención de la UFI N° 02 a cargo del Dr. Sarra.