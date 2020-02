MADARIAGA – EXCLUSIVO DE CNM: Los cheques rechazados por 2,9 millones de pesos de uno de los imputados por estafas

MADARIAGA

a utilizó el número de CUIT de uno de los imputados por conformar una asociación ilícita que se dedicaba a comprar bienes en distribuidoras de distintos rubros y comercializarlos sin hacer efectivo el pago original de los mismos dad que emitían cheques que después no eran abonados; según consta en la investigación que lleva adelante la fiscalía 8 de nuestra ciudad.Con los datos del CUIT de Alejandro Oscar Siste se realizó una consulta alpara constatar si poseía irregularidades con entidades crediticias y bancarias y se encontraronSiste, junto a su padre Oscar Siste y a Luis Barroca están imputados como miembros de la gavilla denominada Al Capone. Por su parte, el único prófugo es Javier Barroca quién escapó al momento de los allanamientos que se realizaron a principios de este mes.se ve que hay cheques de 62.000 pesos rechazados por errores de confección, que se condicen con los denunciados por la quesería Luz Azul de Mar Del Plata en donde hubo una compra de 2.000.000 en productos y no llegó a cubrirse la deuda.Además, hay otros 71 cheques impagos por falta de fondos al momento de que el afectado concurrió al banco para cobrarlo.El registro público sólo permitió el acceso a registros de noviembre a febrero, aunque existirían más cheques rechazados.En el caso trabajan peritos de la UIDE (Unidad de Investigaciones de Delitos Económicos) que comenzaron a pesquisar en los movimientos de las cuentas bancarias.Lo encontrado en el listado del BCRA contrasta con lo expresado por el abogado defensor de los tres involucrados, Luis Vicente García, quién en una entrevista dijo que "No hubo ni cheques apócrifos ni nada" y quién sostiene que no hay pruebas en contra de sus defendidos.Desde el Ministerio Público confirmaron que aún el dinero no aparece y no descartaban pedir explicaciones a las autoridades de la filial local del Banco Provincia.