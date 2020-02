GRAL. CONESA: Una joven denuncio haber sido violada en manada durante una fiesta en una quinta del intendente

ZONALES

Una joven de 19 años denunció que fue violada en una fiesta de cumpleaños que se realizaba en una quinta del intendente del partido bonaerense de Tordillo en un hecho en el que tratan de determinar la presunta responsabilidad de al menos un policía asignado al Operativo Sol, aunque hasta ahora no hay detenidos ni identificados en la causa. La denunciante dijo que sus atacantes aprovecharon su estado de ebriedad. Los hechos habrían ocurrido en la madrugada del pasado domingo pero se conocieron ahora tras denuncias en las redes sociales por parte de amigas y familiares de la joven atacada.Según el jefe comunal de ese distrito, Héctor Olivera (FdT), la propiedad habría sido prestada a un conocido para celebrar el cumpleaños de una de sus hijas.El hecho denunciado ocurrió en la localidad de General Conesa, cabecera del partido más pequeño de la Provincia y por estas horas genera una gran conmoción al punto que el próximo miércoles ha sido convocada a una marcha a la que se espera asista todo el pueblo.Es que según el Censo 2010 Tordillo tiene 1032 habitantes y se estima que en estos 10 años la población ha sumado 400 personas.“El pueblo tiene 10 cuadras por 10 cuadras. Mirá si no nos vamos a conocer todos con todos”, señaló ayer a este diario la madre de una jóven que asistió a la fiesta, la celebración del cumpleaños de una chica de 16 años. La joven atacada pertenece a una familia humilde del pueblo y era una de las invitadas al evento, trascendió.Por la denuncia interviene el titular de la Fiscalía N° 3 en el Departamento Judicial de Dolores a cargo de Diego Torres, quien ayer tomó declaración a unas 30 personas, en su mayoría asistentes al cumpleñaos.“Acá una fiesta con 50 personas es un fiestón”, señaló ayer a este diario un colaborador del intendente Olivera quien también dio su testimonio al fiscal en el que habría expresado que “la casa quinta se la presté a una familia de la zona para hacer el cumpleaños”.Según el relato de la víctima en un momento de la celebración salió de la casa para dirigirse a una suerte de jardín con alta vegetación donde dijo haber sido abordada por tres hombres. La chica no pudo reconocer hasta ahora a sus atacantes por lo que la investigación procura determinar si trató de invitados a la fiesta o personas que ingresaron sin el consentimiento de los responsables de la casa.Siempre al decir de la denunciante, uno de los individuos le habría expresado que era policías que estaba de franco y que estaba asignado al Operativo Sol. La localidad de General Conesa se ubica cercana a otros distritos de la costa atlántica y sobre el corredor de las rutas 2 y 11.Una fuente de la investigación dijo a este diario que el jardín donde se habría producido el ataque sexual se ubica a alrededor de 20 metros de la casa donde se desarrollaba la fiesta.La denunciante dijo que estaba ebria por lo que no ha podido hasta ahora dar más datos sobre el ataque que se habría producido entre las malezas.Ayer el fiscal se hizo presente en Conesa para realizar una inspección del lugar.En tanto, desde las redes sociales se expresó generalizado repudio a lo ocurrido y se convocó a una marcha para este miércoles a las 18:30 en la plaza San Martín de Conesa.La convocatoria fue hecha por un grupo identificado como No Nos Callamos Más y propone marchar ese día por las calles Eva Perón, hacia Belgrano y retomar por Yrigoyen de manera de rodear la plaza.El intendente Olivera, que quedó en medio del escándalo por ser propietario de la casa donde ocurrió el hecho, se sumó a la convocatoria a la marcha y ordenó “disponer el total apoyo tanto a la denunciante como a las investigaciones”.En ese contexto el jefe comunal pidió “prudencia a todos” y consideró que “no conviene en este momento desviar el foco haciendo hincapié sobre detalles como quién fue el organizador del evento”.Tras esas declaraciones Olivera dijo que “lo importante en este momento es buscar el esclarecimiento rápido de este lamentable episodio y para eso nos conviene como comunidad estar todos unidos en busca del sostenimiento de la armonía de nuestro pueblo”.FUENTE: EL DÍA