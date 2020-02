EEUU: Nene héroe salvó a su hermanita de un incendio y regresó para rescatar a su perro

INTERNACIONALES

La frase "no todos los héroes usan capa", se queda corta a la hora de definir la valiente reacción de un nene de tan solo cinco años.Noah Woods se levantó el pasado domingo y de buenas a primeras notó que su casa se estaba prendiendo fuego. Sin embargo, la reacción del menor fue lo que logró destacar su historia.Al notar las llamas y pese a la cortina de humo, el muchacho atinó a abrir la venta y tomar a su hermana -de dos años- para sacarla fuera del domicilio y ponerla a salvo.Tras poner al resguardo a la joven, volvió a ingresar a la vivienda para llevarse consigo a su perro. Cuando este raid finalizó, se dirigió hasta el inmueble de al lado, donde vive su tío para pedir su ayuda y así poder socorrer al resto de la familia.El pequeño héroe.“Al hacer eso, (Noah) recibió quemaduras leves en el brazo y mano, por supuesto también una parte del cabello le quedó chamuscado”, dijo Dwayne Jamison, jefe de los bomberos de Bartow County, a medios locales. Jamison continuó: “Su hermana de dos años sufrió quemaduras en los pies”.Bombero de honor:Las autoridades del condado de Bartow County le otorgaron el título de bombero honorífico por su valeroso accionar. “Hemos visto antes casos de niños que alertan a sus familias, pero uno de cinco años que pueda ser capaz de hacer esto es muy extraordinario”, agregó Jamison a la CNN.Según pudo saberse el incendio inicio por una sobrecarga eléctrica en la habitación de Noah. Las autoridades informaron que el pibe y cuatro miembros de su familia fueron tratados por quemaduras leves e inhalación de humo.Por la gracia de Dios, los nueve miembros de mi amada familia pudieron salir de casa. Si no fuera por Noah, no estaríamos aquí hoy”, agradeció David Woods, abuelo del niño héroe. La familia Woods ahora busca apoyo para poder reconstruir la casa, debido a que el incendio destruyó gran parte de esta.