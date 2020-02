VILLA GESELL-VIDEO: Turista se olvidó la billetera en un taxi, horas después el chofer se la devolvió intacta: La joven agradecida, decidió compartir su historia en Facebook

ZONALES

Este lunes, Noelia tomó un taxi y dejó olvidada ahí su billetera (con todo el dinero); el chofer, al darse cuenta, no dudo en devolvérsela. La chica, agradecida, posteó lo sucedido en facebook y -por el gesto del taxista- dijo: "me voy enamorado de la ciudad y de su gente".Noelia Agesta llegó al balneario, el miércoles 22. oriunda de la ciudad de Rosario, junto a amistades, decidió pasar sus primeras vacaciones en Villa Gesell.El lunes (cuando ya le quedaban pocas horas de estadía) fue a comer a un restaurante, de allí pasó por la playa, luego dio un paseo por el centro y –para regresar a la casa donde estaba alquilando- decidió tomar un taxi en la parada de avenida 3 y paseo 109. Hasta ahí, todo normal en el día de una turista. Cuando el auto que la transportaba junto a sus amigas iba llegando a la zona de paseo 101 y avenida 19, donde estaban parando, Noelia comenzó a buscar las llaves –que no encontraba- en su cartera; comenzó a sacar cosas, entre ellas su billetera. Luego de terminado el viaje, y una vez dentro de la morada, se destinó a tomar mate. Fue en ese momento que se dio cuenta que le faltaba su billetera, donde (además de documentación) estaba todo el dinero que tenía. “Ahí comenzó la desesperación”, comentó la joven rosarina, quien explicó que decidió realizar todo el recorrido que había hecho horas antes, pasando por el local de comidas y negocios que había transitado. Nada. La billetera no aparecía. El último lugar que quedaba era la parada de taxis, asique hacia allá fue. En ese momento, el chofer que los había llevado no estaba, pero si una nota pegada en la puerta de la garita: “Quien perdió la billetera, la tengo yo. El potro”, decía el papel. Noelia decidió esperar ahí, aconsejada por otro taxista que le aseguró que “el potro” iba a regresar; y así fue, a los 20 minutos, el móvil llegó y de inmediato el taxista le entregó sus pertenencias. “Llegó y me la devolvió. No faltaba nada”, narró la chica, quien calificó al taxista como “muy buena persona”. Nos contó muchas anécdotas de su trabajo”, señaló entre risas Noelia quien confesó: “no pensamos que la íbamos a recuperar”.Por su parte, “el potro” como lo conocen en la parada de 109, dijo que no es primera vez que le toca devolver valores a pasajeros. “Es mi forma de ser”, explicó al ser consultado sobre su acción. “Después del viaje, llegue a la parada, me baje del auto y charlando con otros choferes veo que se habían olvidado algo”, explicó al ser consultado de cómo se dio cuenta del olvido de la chica y agregó: “mire y había abundante dinero. No lo conté”, resaltó. “Lo iba a llevar de inmediato, pero me salió un viaje. Por eso deje una nota”, detalló. El taxista volvió a llevar a las chicas hasta la casa de alquiler, donde, además del pago por el viaje, recibió una buena propina.Para finalizar la historia, Noelia, contó lo sucedido en facebook y agradeció el gesto que tuvo nuestro vecino: "Este taxista "el potro" encontró mi billetera con bastante dinero en su taxi y me la devolvió intacta. Espero que veas la publicación y te vuelvo a decir muchas gracias. SOS UN GENIO!. Son mis primeras vacaciones en Gesell y me voy enamorada del lugar y de su buena gente". "El Potro" quien reconoce que no maneja facebook y que tiene un celular "de los viejos", contó que se enteró de la publicación por una sobrina que está en Bahía Blanca y agradeció el gesto (de la publicación) a la chica a la cual le devolvió la billetera.