VILLA GESELL: Detuvieron a un hombre por raptar, golpear y violar a su ex pareja

ZONALES

Ayer al mediodía en las calles 102 y 7 de Villa Gesell, Efectivos de la SUB DDI lograron detener a un sujeto mayor de edad, a quien se acusa de raptar, golpear y violar a su ex mujer.Todo comenzó el sábado pasado, cuando un vil despechado se llevó por la fuerza a su ex, una joven de 30 años, en el momento en que ella salía de trabajar en un geriátrico de esa localidad.La mujer ya lo había dejado en otras oportunidades, cansada de celos enfermizos y duras golpizas.El acusado, la mantuvo desde ese sábado, oculta en una tapera ubicada en Circunvalación y 125 de ese ámbito donde llí descargó su miserías, celos depechos, golpeándola y violándola a diario.Ayer por la madrugada, una persona preocupada, denunció la desaparición.Las características de la ausencia hacían temer lo peor, por lo que la fiscalía del lugar puso al frente de la investigación a la SUB DDI Villa Gesell.A partir de allí se precipitaron medidas investigativas que culminaron con la detención del sujeto, cuando éste escoltó a la víctima, a presentarse en el geriátrico (obligada), para renunciar y exigir su liquidación.La joven presentaba múltiples moretones y rompió en llanto al ser rescatada por los investigadores.La UFID Nro. 6 de Villa Gesell imputó al detenido por Privación Ilegal De La Libertad, Abuso Sexual, Lesiones Agravadas Por El Vínculo Y Por Mediar Violencia De Genero.