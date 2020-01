PARAGUAY: Por un insólito error, la gran figura de equipo Guaraní, no podrá jugar la Libertadores

INTERNACIONALES

La dirigencia de Guaraní entregó la lista de buena fe para la fase previa, pero en lugar de anotar a Rodrigo Fernández, incluyó a Roberto Fernández, futbolista que está con la selección paraguaya Sub 23. Gustavo Costas podrá renovar su plantel si el equipo accede a la zona de grupos.En la planilla, desde Guaraní se confundieron de jugador y anotaron a Roberto Fernández, defensor aborigen que está al servicio de la Selección Paraguaya Sub 23 en el Preolímpico de Colombia, y dejaron de lugar a Fernández Cedrés."Estoy muy dolido, me dijeron que fue por error", dijo el propio jugador en contacto con El Extra de Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM. El futbolista podrá ser inscripto recién si Guaraní avanza a la fase de grupos.El Aborigen debutará en la primera fase de la Copa este miércoles desde las 19.15 horas de visitante ante San José Oruro de Bolivia. La revancha será el 29 de enero en Paraguay.