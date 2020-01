BRASIL: Un hombre de 43 años se hizo pasar por su madre, de 60, para hacer el examen de conducir

INTERNACIONALES

Se trata de Heitor Schiave, un brasileño de 43 años que quería ayudar a toda costa a su madre, María, de 60, a aprobar el examen práctico de conducir, pues ya lo había suspendido 3 veces. Por ello, se disfrazó para hacer el cuarto intento en su lugar.El hombre se puso una blusa con flores, una falda larga, se pintó las uñas y se maquilló para hacerse pasar por su madre, pero lo que le terminó delatando fue su intento forzado de imitar a una mujer.Casi había conseguido su objetivo, de engañar a la examinadora, Aline Mendonça, pero le delataron sus manos grandes, su torpeza como mujer y su voz excesivamente aguda. "Su disfraz no me pareció inusual al principio porque acababa de examinar a mi quinto alumno y estaba un poco distraída", declaró la examinadora."Hacía todo lo posible por ser femenino y ser lo más natural posible. Su maquillaje estaba muy bien hecho", aseguró. Pero, al entrar en el coche se dio cuenta de su disfraz y le pidió el carné."Le solicité que me mostrara su identidad para verificar quién era y entonces quedó claro que no era la persona que tenía que ir al examen. Luego llamé a la Policía, porque lo que hizo tenía que ser reportado como un crimen", declaró Aline Mendonça.Heitor Schiave fue detenido y se enfrenta a cargos de apropiación de identidad e intento de engaño a un organismo gubernamental. Fue puesto en libertad bajo fianza y los detectives han abierto una investigación.Según declaraciones del hombre, "su madre no estaba al tanto del plan" y solo quería ayudarla sacarse el carné. Por ello, muchos usuarios en redes aplaudieron su noble gesto, pero otros consideraron que, de haber salido bien, podría haber sido una imprudencia y un peligro en la carretera.