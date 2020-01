BAHÍA BLANCA: Le robó a un playero y antes de irse le dio un abrazo

NACIONALES

El hecho ocurrió anoche en la estación de servicio ubicada en la esquina de avenida Lainez e Indiada. El ladrón amenazó con un arma al trabajador y le sustrajo la recaudación. "Me dijo que lo perdonara porque estaba re duro", contó la víctima.Eran las 3 de la madrugada cuando el playero, llamado Facundo Kippes, de 25 años, fue abordado por un solitario delincuente que, amenazándolo con un arma, le exigió el dinero de la recaudación.Facundo, asustado, le imploró que no lo lastimara. Le contó que tenía una hija y en ningún momento se resistió, entregándole los casi 10 mil pesos que tenía en la billetera del comercio."Ahora quedó un poco el susto, pero ya se va a ir. Tengo una cámara acá y quedó todo grabado. Ya hicimos la denuncia y ahora a esperar si lo pueden agarrar", reconoció a este medio el damnificado.Y lo llamativo, por ponerle un calificativo, fue cuando el malviviente se fue de la estación. "Me dijo que estaba re duro, y que lo perdonara. Me pidió que le diera un abrazo para que quedara todo bien y se fue caminando lo más tranquilo".¡Evidentemente, era un ladrón cariñoso!